Başkan Erdoğan'dan TBMM'ye Azerbaycan teşekkürü

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu bulunan siyasi partiler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını ortak bildiri ile kınadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'den Azerbaycan'a gelen destek sonrasında "Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve Milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

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