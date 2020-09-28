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Başkan , ile telefonda görüştü

Başkan , Başbakanı ile telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü

28.09.2020, 21:56 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020,22:03

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla neden olduğu gerilim başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi.

Karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması ve 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması konusunda kararlılıklarını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşik Krallık Başbakanı Johnson, iki ülke arasında büyük potansiyeli bulunan savunma alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Birleşik Krallık'ın Doğu Akdeniz konusunda dengeli ve tarafsız bir tutum sergilemesinin, diyalog ve iş birliği çabalarını desteklemesinin ortak menfaat olduğunu ifade etti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sonucu başlayan çatışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin barış ve istikrarı için Ermenistan'ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini vurguladı.

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