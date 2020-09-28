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Halil Sezai'nin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

66 yaşındaki komşusunu döven ve tutuklanan Halil Sezai skandalında yeni bir gelişme daha yaşandı. Şarkıcı Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi. Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği 'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Halil Sezai'nin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

AA

28.09.2020, 15:25 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020,15:32

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun 18 Eylül'de "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına ilişkin verilen karara karşı avukatınca yapılan itirazı karara bağladı.

Hakimlik, Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince verilen tutuklama kararında usul ve kanuna aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verererek, Paracıkoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.


Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmayı, dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletmiş, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Paracıkoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe "Silahla kasten yaralama" suçundun tutuklanmıştı. Paracıkoğlu'nun avukatı da tutuklama kararına karşı itirazda bulunarak, müvekkilinin tahliyesini talep etmişti.

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