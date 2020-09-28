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Haberler Gündem MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu

: 5 'lı terörist teslim oldu

: Kararlı operasyonlarımız neticesinde ’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist, /’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.

MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu

28.09.2020, 16:37 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020,16:53

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 teröristin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Şırnak/Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu" denildi.

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