Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 teröristin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Şırnak/Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu" denildi.
Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Şırnak/Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/Y7lPWjK6Al— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 28, 2020
MSB'den 'Azerbaycan' paylaşımı!
MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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