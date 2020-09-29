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Haberler Gündem Azerbaycan: Ermeni işgalindeki motorlu piyade alayı imha edildi

: Ermeni işgalindeki motorlu imha edildi

Son dakika haberine göre... Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'ın işgal ettiği 3. darmadağın edildi.

Azerbaycan: Ermeni işgalindeki motorlu piyade alayı imha edildi

29.09.2020, 10:23 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020,10:40

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, konuyla alakalı açıklama yaptı.

Dergahlı, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi" dedi.

İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden Dergahlı, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı.

Azerbaycan cephe hattından yeni görüntüler

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