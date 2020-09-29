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Azerbaycan: Ermeni işgalindeki motorlu piyade alayı imha edildi

Son dakika haberine göre... Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın işgal ettiği 3. Piyade Alayı darmadağın edildi.

29.09.2020, 10:23 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020,10:40