Bakan Karaismailoğlu'ndan öğrencilere müjde!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Özellikle salgın sürecinin başlangıcından itibaren ilk 3 aylık dönemde geçtiğimiz yıla göre sabit abonelerin internet kullanımı da mobil abonelerin internet kullanımı da arttı." dedi.



Bakan Karaismailoğlu, "İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Halil Sezai'nin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi