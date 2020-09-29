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Başkan Erdoğan, Prensinin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı

Başkan Erdoğan mesajında, "Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah’tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, Kuveyt Prensinin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı

29.09.2020, 18:09 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020,18:12

Kuveyt devlet televizyonu, normal yayınına ara vererek Kuran-ı Kerim tilaveti yayınladıktan kısa süre sonra Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Emir'in vefatına ilişkin başka detay paylaşılmadı.

Bugün sosyal medya platformlarında, Kuveyt Emiri Sabah'ın hayatını kaybettiği yönünde paylaşımlarda bulunulmuştu. Kuveyt hükümeti ise sadece resmi kaynaklardan bilgi alınması çağrısında bulunmuştu.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum." dedi.

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