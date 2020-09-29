Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mezram, Emir Sabah'ın öldüğü yönünde ortaya atılan iddiaların ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Herkesi resmi kaynaklardan bilgi almaya ve sosyal medyada çıkan şeylere itibar etmemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya platformlarında 91 yaşındaki Kuveyt Emiri Sabah'ın hayatını kaybettiği yönünde paylaşımlarda bulunulmuştu.
Kuveyt Bakanlar Kurulu'ndan 14 Eylül'de yapılan açıklamada, Emir'in sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi paylaşılmıştı.
Emir Sabah, 19 Temmuz'da başarılı bir ameliyat geçirmiş, 23 Temmuz'da da tedavisinin tamamlanması amacıyla ABD'ye gitmişti.
İSRAİL İLE NORMALLEŞMEYE KARŞI ÇIKTI
ABD öncülüğünde İsrail ile normalleşmeye imza atan Körfez ülkelerinin aksine, Kuveyt yönetimi, bu anlaşmaların karşısındaki duruşuyla biliniyor.
İSRAİL UÇAKLARINA İZİN VERMEDİ
Geçtiğimiz haftalarda Kuveyt basınında yer alan haberlerde, ülke yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne İsrail'den gelen uçakların, Kuveyt hava sahasını kullanılmasına izin verilmeyeceği ifade edilmişti.
Kuveyt hükümetinden flaş açıklama: Emir Sabah'ın öldüğü yönündeki iddialar doğru mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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