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Aliyev: ’ın tek koşulu ordusunun geri çekilmesidir

Cumhurbaşkanı Aliyev, "Azerbaycan’ın tek koşulu ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur." açıklamasında bulundu.

Aliyev: Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir

30.09.2020, 16:12

Pazar gününden bu yana Ermenistan ile yaşanan çatışmalarda yaralananları ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, burada yaptığı açıklamada "Azerbaycan'ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" ifadelerini kullandı.

"BİZİM ERMENİSTAN HALKI İLE BİR SORUNUMUZ YOKTUR"

Aliyev açıklamasında şunları söyledi "Karabağ bizim ezeli, tarihi toprağımızdır. Biz kendi topraklarımızda savaşıyoruz. Ermenistan halkı, evlatlarını Azerbaycan toprağına göndermesin. Bizim Ermenistan halkı ile bir sorunumuz yoktur. Bizim davamız hak davasıdır. Ermenistan işgal siyasetine son vermelidir. Ermenistan topraklarımızdan çıkarsa hemen barış sağlanacak. Tek şartımız var, topraklarımızdan çıkıp defolmalılar.

"SİVİLLER HEDEF ALINIYOR"

"Ben ilk gün sivillerin hedef alınmaması için talimat verdim" diyen Aliyev, Ermenistan'ın saldırılarıyla ilgili olarak, "Sivil yerleşimlerimizi vuruyorlar, her gün kayıp sayımız artıyor" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ KARDEŞLERİMİZİDEN DESTEK MEKTUPLARI GELİYOR"

Bu dönemde Azerbaycan'ın yanında olan kimseyi unutmayacaklarını vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin desteğine dikkat çekerek, "Bana Türkiye'deki kardeşlerimizden destek mektupları geliyor. Azerbaycan yalnız değil, Türkiye yanımızdadır" ifadelerini kullandı.

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