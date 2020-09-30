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Haberler Gündem Azerbaycan, 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

, 2 bin 300 askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Son dakika... 'da son durum nedir? Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklma yaptı. Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, 2 bin 300 askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Azerbaycan, 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

30.09.2020, 09:47

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" bildirildi.

ERMENİSTAN'A AİT 1 S-300 SİSTEMİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Dünkü çatışmalarda, işgal altındaki Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan'a ait 1 S-300 sisteminin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, kaybettikleri mevzileri geri almak için Madagiz yönünde toplanan Ermenistan güçlerinin, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının önlendiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm cephe hattında askeri operasyonların devam ettiği kaydedildi.

ERMENİSTAN ORDUSU TERTER KENTİNE TOP ATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdiği bildirildi. Sabah yerel saatte 08.00'de başlayan saldırıda, sivil altyapının zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre sivil halktan yaralıların olduğu kaydedildi.

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