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Haberler Gündem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur

: ordusu geri çekilirse çatışmalar durur

Son dakika haberine göre , "Azerbaycan’ın tek koşulu ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur

AA

30.09.2020, 15:39 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020,15:57

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan'ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur." dedi.

Aliyev ayrıca, "Başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardık. Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz." ifadelerini kullandı.

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