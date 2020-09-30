Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan'ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur." dedi.
Aliyev ayrıca, "Başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardık. Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz." ifadelerini kullandı.Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı düştü MSB: Ermenistan huzurun düşmanı olarak hareket etmekte
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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