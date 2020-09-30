Bilim Kurulu toplanıyor! Tüm gözler Bakan Koca'nın yapacağı açıklamada

Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi sürüyor. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 114 bin 940 test yapıldı, 1427 kişide Covid-19 tespit edildi.

İYİLEŞEN SAYISI VAKA SAYISINI GEÇTİ

Son 24 saatte 68 hasta vefat etti, 1452 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 278 bin 504'e yükseldi.

Korona virüsle mücadele kapsamında Bilim Kurulu toplantısı yapılmaya devam ediyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA? FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK MI?

Korona virüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17.00'de başlayacak. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da açıklama yapacak. Bilim Kurulu tarafından alınacak yeni önlemler ve kararlar merak ediliyor.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı