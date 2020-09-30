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Haberler Gündem Son dakika: AK Parti'den flaş açıklama: İki kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Son dakika: 'den flaş açıklama: İki kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Grup Başkanvekili Mehmet Muş: merkezi yönetim bütçesinin program bazlı yapılmasıyla ilgili çalışmayı da içeren kanun teklifi ile teknoparklarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı iki ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduk. İlk teklifimiz 17 maddeden oluşuyor. Bu teklif ile daha şeffaf bir bütçeyi öngörüyoruz. Teklif ile artık tıp fakültesi kurmak zorlaşıyor. 200 yataklı hastanesi bulunmayan üniversite tıp fakültesi kuramayacak.

Son dakika: AK Parti'den flaş açıklama: İki kanun teklifi Meclis'e sunuldu

30.09.2020, 15:19

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