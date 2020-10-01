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Haberler Gündem Azerbaycan: Ermenistan yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi

: yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi

, Erivan yönetiminin işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerler getirmesinin terörizmin 'ın devlet politikasının parçası olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Azerbaycan: Ermenistan yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi

01.10.2020, 09:38

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi tarafından yapılan ilgili açıklamaları yorumlayan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bu tür yöntemlerin Ermenistan tarafından yaygın olarak kullanılması konusundaki endişelerin Azerbaycan tarafından defalarca dile getirildiği belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ermenistan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini ve çevre illeri işgali sırasında ve ülkemize yönelik sonraki saldırı eylemlerinde başta Orta Doğu olmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirmişti.

Ermenistan'ın son aylarda yasa dışı yerleşim politikasının bir parçası olarak işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerleri getirmesi ve bunları 'gönüllü gruplar' adı altında Azerbaycan'a yönelik saldırı operasyonlarında kullanması, terörizmin Ermenistan'ın devlet politikasının parçası olduğunu bir kez daha göstermektedir."

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