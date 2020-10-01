  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

'in 'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA 'nde gruplar, play-off maçlarının sona ermesinin ardından gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. İşte Temsilcimiz 'in rakipleri.

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

01.10.2020, 19:23 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020,19:31

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçlarının sona ermesinin ardından gruplar UEFA'nın Cenevre'deki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle gruplar belirlendi.

Temisilcimiz Başakşehir'in 4. torbada yer aldığı Şampiyonlar Ligi kuralarında 32 takım yer alacak. İlk grup maçlarının 20 Ekim'de oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final ise 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

A Grubu: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moskova

B Grubu: Real Madrid, Shakhtar, Inter,

C Grubu: Porto, Manchester City, Olympiakos

D Grubu: Liverpool, Ajax, Atalanta,

E Grubu: Sevilla, Chelsea, Krasnodar,

F Grubu: Zenit, Dortmund, Lazio, Clup Brügge

G Grubu: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev

H Grubu: PSG, Manchester United, Leipzig, BAŞAKŞEHİR

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

1. torba: Bayern Münih (Almanya), Real Madrid, Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya), Porto (Portekiz).

2. torba: Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Manchester City, Manchester United, Chelsea (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda).

3. torba: Dinamo Kiev (Ukrayna), Leipzig (Almanya), Inter(İtalya), Lazio(İtalya), Ajax(Hollanda), Atalanta (İtalya), Olympiakos (Yunanistan) Krasnodar(Rusya)

4. torba: Medipol Başakşehir, Lokomotiv Moskova (Rusya), Marsilya(Fransa), Rennes (Fransa), Club Brugge (Belçika), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Ferencvaros (Macaristan), Midtjylland (Danimarka)

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA