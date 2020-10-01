Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçlarının sona ermesinin ardından gruplar UEFA'nın Cenevre'deki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle gruplar belirlendi.
Temisilcimiz Başakşehir'in 4. torbada yer aldığı Şampiyonlar Ligi kuralarında 32 takım yer alacak. İlk grup maçlarının 20 Ekim'de oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final ise 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
A Grubu: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moskova
B Grubu: Real Madrid, Shakhtar, Inter,
C Grubu: Porto, Manchester City, Olympiakos
D Grubu: Liverpool, Ajax, Atalanta,
E Grubu: Sevilla, Chelsea, Krasnodar,
F Grubu: Zenit, Dortmund, Lazio, Clup Brügge
G Grubu: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev
H Grubu: PSG, Manchester United, Leipzig, BAŞAKŞEHİR
ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI
1. torba: Bayern Münih (Almanya), Real Madrid, Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya), Porto (Portekiz).
2. torba: Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Manchester City, Manchester United, Chelsea (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda).
3. torba: Dinamo Kiev (Ukrayna), Leipzig (Almanya), Inter(İtalya), Lazio(İtalya), Ajax(Hollanda), Atalanta (İtalya), Olympiakos (Yunanistan) Krasnodar(Rusya)
4. torba: Medipol Başakşehir, Lokomotiv Moskova (Rusya), Marsilya(Fransa), Rennes (Fransa), Club Brugge (Belçika), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Ferencvaros (Macaristan), Midtjylland (Danimarka)
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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