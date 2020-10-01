Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TBMM 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında önemli mesajlar

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemi, bugün düzenlenecek özel oturumla başladı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'na hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



TBMM'nin 27. Dönem 4 yasama yılının ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Meclisimizin ilk başkanı ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ülkemizin gelişip kalkınmasında emekleri olan herkese şükranlarımı sunuyorum.



Bu mücadelenin kıyamete kadar süreceğini bilerek daima hazırlıklı ve tedbirli olacağız. Ecdadın maddi ve manevi mirasını yaşatmaya önem veriyoruz.

2 BİN 200 YIL DEVLET GELENEĞİ

Türkiye gerisinde kesintisiz 2 bin 200 yıl devlet geleneğine sahip dünyadaki nadir ülkelerden biridir.

Gücünü sömürgecilikten ve aç gözlülükten alan ülkelerle aynı yöntemi kullanamaz. Ülkemizin terörle mücadelesinde ve uluslararası alanda ülkemizin hakkaniyetini savunan milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum.

Bizim meclisimiz herhangi bir meclis değildir. Burası milli iradenin tecelligahı olmuş bir meclistir. Burası ülkemizin istiklal harbini yönetmiş gazi bir meclistir. Burası coğrafyamızdaki son sığınamız Türkiye'yi kuran Meclis'tir.

Nice darbelere ve darbe girişimlerine rağmen bu kutlu çatı daima temsilcisi olduğu milletin onurunu korumuştur.

DÜNYA TARİHİNE GEÇMİŞTİR

Demokratik dönüşümler de hep TBMM tarafından gerçekleştirilmiştir. Özellikle 15 Temmuz gecesi bu meclisin kararlı duruşu dünya demokrasi tarihine geçmiştir.

Önümüzdeki dönemde Meclisimiz çok daha büyük başarılarla tarihi yazmayı sürdürecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Meclisimizin de kendi alanına yönelmesine imkan sağlamıştır. Eski alışkınlıklarla yeni bir sistemi yürütmenin zorluklarını her alanda yaşıyoruz.

Çıtayı sürekli yukarı taşıyoruz. Türkiye bu konuda da inşallah dünyaya örnek olacak başarılara imza atacaktır. Meclisimiz yeni dönemde bu konuda çok önemli çalışmalar yürüteceğine inanıyorum. Yeni dönemde buna katkı verecek her partiden vekillerimize şimdiden teşekkür ediyorum.

Türkiye'yi demokrasiye bedel ödemeden sahip olmuş bir ülke diye itham edenler, umarız 15 Temmuz gecesi bu bühtanlarından dolayı utanç duymuşlardır.



Milletimizin ve meclisimizin desteği ile karşımıza çıkan engelleri birer birer aşarak bugünlere geldik. Salgın döneminde Birleşmiş Milletler'den başlayarak mevcut küresel düzeni sağlayan kurumların hemen tamamı tıkanmıştır.



Dünyada bu çarpık düzenin devam etme şansı kalmadı. Bu düzen böyle devam etmez. Dünya 5'ten büyüktür tespiti bu gerçeğin ifadesidir.

Dünyanın her köşesinin güvenliğe ihtiyacı var. Tüm insanların huzura ihtiyacı var. Kaynakların dünyanın adaletli bir şekilde dağılama ihtiyacı vardır. Dünyanın tüm güzelliklerinin korunmasına ihtiyacı vardır.

KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

Karadeniz'de Kırım'ın işgali ile başlayan kriz her an yeniden yükselebilir. Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ile başlayan çatışmalar bunun en somut örneğidir. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu burada bir kez daha belirtmek istiyorum.

Özellikle Minsk üçlüsü denilen Amerika, Rusya, Fransa ve bunların 30 yıla yakın zamandır bu sorunu ihmal ettikleri için bugünlere yansıyan bu olumsuz durumun karşısında ateşkes arayışı içinde bulunmaları her şeyden önce kabul edilebilir bir şey değildir. Ha bir şey mi isteniyor o zaman işgalcilerin bu topraklardan çıkmaları gerekir ki burada bir çözüme ulaşılsın.

"İŞTE ŞİMDİ NETİCE ALMANIN ZAMANI"

Trump, Putin, Macron'la görüştük ama netice yok. Azerbaycanlı kardeşlerimiz şu anda topraklarına dönecekleri günü bekliyor. Ona kimse yanaşmıyor. Önce bir bunu konuşalım hep oturdular konuştular ama bir netice yok işte şimdi netice almanın zamanı Azerbaycanlı kardeşlerimiz de şimdi kendi göbeğini kesmenin adımını attılar.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasından satır başları;

İç savaşlar, katliamlar, göçler kara bir yüzyıl tablosu çizmektedir. Bağımsızlığın anlamının büyüklüğünün farkına daha çok varıyoruz.



Zaman zaman kesintiye uğrasa da kararlılıkla var ettiğimiz demokrasidir. Öncülük hiç şüphesiz Meclis'imize aittir.



15 Temmuz gecesi hain terör örgütünün saldırısına uğrayan ilk kurum Meclisimiz olmuştur. Ülkemizin ve dünyanın sorunlarını konuşup tartışacağız ve bir sonuca bağlayacağız. TBMM milletin, cumhuriyetin ve demokrasinin kalbidir.



Söz ve eylemlerimizle bu gerçeğin ne kadar farkında olursak o kadar güç kazanacağız.