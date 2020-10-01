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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bahçeli'nin AYM çıkışı ile ilgili ilk yorum!

Son dakika: Başkan 'dan Bahçeli'nin çıkışı ile ilgili ilk yorum!

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamasıyla ilgili, "AYM ile ilgili yeni bir adım atılırsa buna katılırım" dedi.

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bahçeli'nin AYM çıkışı ile ilgili ilk yorum!

01.10.2020, 15:31 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020,15:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, idam tartışmalarıyla ilgili, "Meclis idamla ilgili arar verdiğinde ben bunu onaylarım" açıklamasını yaptı.

BAHÇELİ'NİN AYM ÇIKIŞI
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin AYM açıklamasıyla ilgili, "AYM ile ilgili yeni bir adım atılırsa buna katılırım" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli güvenliğin sağlam esaslara bağlanması ve istikrar ortamının kökleşmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesinin temel gündem olması gerektiğini belirterek, Anayasa Mahkemesinin (AYM) de tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmasını istemişti.

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