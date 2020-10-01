Son dakika haberine göre... MSB: "Edirne hudut hattından Yunanistan'a geçmeye çalışan, terör örgütleriyle bağlantılı 12 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı."
Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/WHh972C2ax— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 1, 2020
Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 terörist yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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