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Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan Donald Trump ve eşi Melania Trump için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı.

02.10.2020, 12:58 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020,13:03