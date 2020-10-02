Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajında 'Koronavirüs testi pozitif çıkan Amerika Başkanı Donald Trump ve eşine acil şifalar diliyorum. Umarım karantina sürecini sorunsuz atlatırlar ve sağlıklarına en kısa zamanda kavuşurlar' ifadelerini kullandı.
I wish a speedy recovery to U.S. President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump, who tested positive for COVID-19.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 2, 2020
I sincerely hope that they will overcome the quarantine period without problems and regain their health as soon as possible.
Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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