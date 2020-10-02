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Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberi... Başkan , koronavirüs testi pozitif çıkan ve eşi Melania Trump için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a geçmiş olsun mesajı

02.10.2020, 12:58 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020,13:03

Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajında 'Koronavirüs testi pozitif çıkan Amerika Başkanı Donald Trump ve eşine acil şifalar diliyorum. Umarım karantina sürecini sorunsuz atlatırlar ve sağlıklarına en kısa zamanda kavuşurlar' ifadelerini kullandı.

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