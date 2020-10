Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a geçmiş olsun mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajında 'Koronavirüs testi pozitif çıkan Amerika Başkanı Donald Trump ve eşine acil şifalar diliyorum. Umarım karantina sürecini sorunsuz atlatırlar ve sağlıklarına en kısa zamanda kavuşurlar' ifadelerini kullandı.

I wish a speedy recovery to U.S. President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump, who tested positive for COVID-19.



I sincerely hope that they will overcome the quarantine period without problems and regain their health as soon as possible.