Dev sağlık tesisi açıldı! Başkan Erdoğan'dan Konya'da önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Konya Şehir Hastanesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor. Yurt dışından hasta kabulü ile sağlık turizmi alanında hizmet verecek hastane ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Konyalılarla ayrı bir gönül muhabbetimiz var. Bugün hasret gidermenin yanında 5 ayrı yatırımı da şehrimizin hizmetine sunmak için buradayız. Sağlık alanında yaptığımız hizmetlerin zirve noktasına ulaşan şehir hastanelerimizden en büyüklerinden birini Konya'da inşaa ettik.

Hastanemiz sadece geçen ay 100 bine yakın kişiye hizmet verdi. Bu da ne denli doğru bir yatırım olduğunu bizlere gösteriyoruz.

Konya'mıza bu eserin kazandırılmasında emeği geçen işçisinden, yöneticisine herkesi tebrik ediyorum.

Dün Meclis'imizin yasma yılında önemli gelişmeleri milletimizle paylaşma fırsatı bulduk. Türkiye yeniden kurulmak istenen dünya düzeninden dışlanmak isteniyor. Kriz olaylarının neredeyse tamamı ülkemizin etrafında yer alıyor. Kriz noktalarını birleştirdiğinizde açıkça Türkiye'nin kuşatılmaya çalışıldığı görülüyor. Biz bu kuşatmayı çok önceden gördük, bu kuşatmayı yaracak hamleleri bir bir hayata geçirdik. dünya beşten büyüktür diyerek küresel sistemi bloke etmek isteyenlere bunun o kadar kolay olmayacağını gösterdik.





Bugüne kadar ne dediysek yaptık, ne taahhüt ettiysek yerine getirdik. Artık hem sahada hem de masada asli bir yeri olan ülke olduk. Elbette bunun bir bedeli oldu. Uluslararası baskılarla, ekonomik saldırılara maruz kaldık. Bu yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz. Başaramadılar başaramayacaklar.

Bugün Türkiye terör örgütleri ile mücadelesinde tarihinin en başarılı gününü yaşıyor. Sınırlara dayanarak vatan topraklarına gözlerini dikenlere cevabımızı sınırlarımızın ötesinde mücadele ile verdik. Saldırıları merkezinden kontrol altına almak için yaptık. Suriye'den ülkemizi tehdit etme hesabı yapanlar bu oyunun başarı şansı kalmadığını görmelidir. Benzer bir oyunu Akdeniz'de de oynamak istediler. Libya anlaşması ile Doğu Akdeniz'in önemli bölümünü meşru faaliyet alanına dönüştürdük. Karadeniz'deki keşfedilen rezerv moral bulmamıza vesile oldu. Komik gövde gösterileri ile Doğu Akdeniz'de geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarına kulak vermek zorunda kaldı.

"AZERBAYCAN ORDUSU PEK ÇOK YERİ İŞGALDEN KURTARDI"

Bu defa Kafkasya'da kritik gelişmeler yaşanmaya başladı. Ermenistan, Karabağ sorunu henüz çözülmemişken yeniden saldırdı ama bu defa beklemediği netice ile karşılaştı. Kardeş Azerbaycan işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmak üzere büyük bir hareket başlattı. Şu ana kadar başarıyla ilerleyen Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Tüm imkanlarımız ve kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız. Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir.

Ekonomide 3.çeyrek ile ilgili güzel haberler alıyoruz.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: İNSAFIN KURUSUN

Havayolu ulaşımını da ihmal etmeyerek yeni terminal binasını da şehrimize kazandırdık Hava Yolunun trafiği geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçti. Konya'ya 21 baraj ve 28 gölet inşa ettik, 9 baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz. Durmak yok yola devam. Biz kurak değil bereketli bir Konya ovası istiyoruz. Adımlarımızı da ona göre atıyoruz. İnşaatı devam eden sulama tesisleri ile 360 bin dekar arazi daha hizmete açılacak. Son 18 yılda Konyalı çiftçilerimize toplam 9.7 milyar tarımsal destek verdik. Ama ana muhalefetin başındaki zat çiftçilerimiz yalnız kaldı, insafın kurusun bizim ne yaptığımızdan senin haberin bile yok. Şöyle gel bir bak buralarda neler oluyor ama işlerine gelmez.

ERDOĞAN'DAN GENÇLERE 2053 ÇAĞRISI

Savunma Sanayini güçlendirmek için önümüzdeki yıl Konya'da Türkiye silah test merkezi kuruyoruz. Bütün bu yatırımlarımızı hizmetlerimizi saymakla bitiremiyoruz. İnşallah 2023'e kadar yeni ve çok daha büyük hizmetlerimize kavuşturarak yeni döneme girmiş olacağız. Buradan gençlere seslenmek istiyorum. Lütfen şimdiden ülkemizin 2053 vizyonunu geliştirmek için çalışmaya başlayın. Biz bu konuda gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ



Konya Şehir Hastanesi 256 yoğun bakım, 108 acil ve 30 diyaliz yatağı olmak üzere 1250 yatakla hizmet verecek.

380 poliklinik ve 49 ameliyathanesi olan hastanenin 73 görüntüleme odası, 442 tek yataklı, 272 iki yataklı odasının yanı sıra 8 adet de suit odası bulunuyor.

421 bin 566 metrekare kapalı alanı olan hastane 2 bin 923 kapalı 188 açık otopark kapasitesine sahip.

Trijenerasyon sistemi ile kesintisiz enerjiye sahip hastanenin hava ambulanslarının kullanabilmesi için helikopter pisti bulunuyor.

Gelişmiş tıbbi donanım ve nitelikli insan kaynağı ile hizmet verecek hastane hem Konya hem de çevre illerin sağlık hizmetlerine önemli katkılar yapacak.

Yurt dışından hasta kabulü ile sağlık turizmi alanında hizmet verecek hastane ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.