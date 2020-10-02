Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da AK Parti İl Teşkilatı Yemeği'nde açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bizi coşkuyla bağrına basan Konyalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Toplamda 1250 yatak kapasitesine ulaşacak Konya Şehir Hastanemizin ilk bölümünün resmi açılışını gerçekleştirdik. Bu sağlık tesisi Kovid19'la mücadelede şehrimizin en önemli araçlarından biri olmuştur.

83 milyonun tamamına 1. sınıf sağlık hizmeti sağlanmıştır. Gelişmiş ülkelerin dahi hazırlıksız yakalandığı bu krizi sağlık personelimizin fedakarlığı ve sağlık altyapımızın gücü sayesinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz.

153 ülkeye, maske, tulum, ilaç gönderdik. Bunu yaparken gurur, kibir, böyle bir şey taşımadık. Bu vesile ile siz teşkilat mensuplarımız başta olmak üzere tamam diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske ve mesafe tedbirlerin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sokakta, çarşıda, pazarda karşılaştığımız tüm hemşehrilerimizin sağlığını korumak için bu kurallara riayet etmeliyiz.

AK Parti teşkilatlarının bu konuda da toplumuzun diğer kesimlerine örnek olduğuna inanıyorum. Konya'ya böyle muhteşem bir eserin kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumlarımızı gönülden tebrik ediyorum.

Milletçe gelecek çeyrek asrımızı, yarım asrımızı şekillendirecek önemde kritik gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Terörden, eğlenceye sağlıktan savunmaya kadar bunun farklı yansımalarına şahit oluyoruz. Gezi olaylarıyla fitili ateşlenen saldırılar zincirinin hiçbiri tesadüfi değildir. Her hadisenin görünen dışında siyasi, ekonomik, sosyal hedefleri vardır."

FETÖ devletin içine sızdırdığı militanlarıyla demokrasimizi hedef alırken bölücü terör örgütü de milli birlik ve bütünlüğümüze kastetti.

Terörün bizden kopardığı canlara paha biçemeyiz. Maddi zararı bir şekilde hallederseniz. Katillerden hesap sormazsanız adaletten bahsedemezsiniz.

Unutulmamalıdır ki cezasız kalan her suç faili daha da azgınlaştırır. Maalesef bu ülke birilerinden hesap sorulamadığı dönemler yaşamıştır.

Ağır ağır ilerlese de adaletin gideceği yere er ya da geç varacağına inanıyorum.

Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor.