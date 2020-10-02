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Haberler Gündem ‘Denizin mevsimlik isçileri’ mesaide

‘Denizin mevsimlik isçileri’ mesaide

‘Denizin mevsimlik isçileri’ mesaide
Giriş Tarihi: 2.10.2020

DENİZLERDE av yasağının sona ermesiyle 1 Eylül'de "vira bismillah" diyen balıkçılar Ege'nin mavi sularında rızıklarını kazanmaya çalışıyor. Daha çok geceleri çalışıp gündüzleri dinlenme imkanı bulan işçilerin ekmek tekneleri, aynı zamanda evleri oluyor. Burada uyuyup, yemek yiyen mürettebat, aynı zamanda burada dinlenip temizlik ihtiyacını da gemide gideriyor Mevsim boyunca neredeyse karaya hiç ayak basmadan çalışan balıkçıların aile özlemi hasretliği arttırsa da denizlere olan tutkuları ve başka işlerinin olmaması onları bu işten vazgeçirmiyor. Kaptan Ufuk Çoşkun, "Her mesleğin bir zorluğu var ama balıkçılığın ayrı bir zorluğu var. En zoru da gurbette aileden uzakta olmak. Özellikle rüzgarlı havalarda çok sıkıntı yaşıyoruz. Ama her şeye rağmen seviyoruz mesleği" diyor.

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