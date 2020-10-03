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Haberler Gündem Azerbaycan, Madagiz'i bölgesini kontrol altına aldı

Azerbaycan, 'i bölgesini kontrol altına aldı

, 'da bölgesinin Ermeni işgalinden arındırıldığını açıkladı.

Azerbaycan, Madagiz'i bölgesini kontrol altına aldı

03.10.2020, 18:47 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020,18:51

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusunun, ülke topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda dün Ağdere ilinin Madagiz kasabası çevresindeki stratejik tepelerde kontrol sağlanmıştı.

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