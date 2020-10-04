Başkan Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı

Başkan Erdoğan, Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'daki incelemesinin ardından Üsküdar Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı. Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.
04.10.2020, 19:31 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020,19:41
Başkan Erdoğan, Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'daki incelemesinin ardından Üsküdar Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.
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