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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı

Başkan Erdoğan'ın es-Serrac'ı kabulü başladı

Başkan 'ın, es-Serrac'ı kabulü başladı. Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

Başkan Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı

AA

04.10.2020, 19:31 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020,19:41

Başkan Erdoğan, Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'daki incelemesinin ardından Üsküdar Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

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