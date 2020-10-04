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alçakça saldırdı! Yine sivilleri hedef aldılar

işgal altındaki topraklarını ’dan kurtarmaya yönelik yaptığı operasyonlarına devam ederken, Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Ermenistan’ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence’ye roketlerle gerçekleştirdiği saldırı sonucu yaralılar olduğu öğrenildi.

Ermenistan alçakça saldırdı! Yine sivilleri hedef aldılar

04.10.2020, 12:17

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı mücadelesini sürdürüyor. Operasyonlar devam ederken, Ermenistan da sivilleri de hedef alıyor. Ermenistan, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye roketle saldırdı. Saldırıda bir binaya roket isabet ederken, yaralılar olduğu öğrenildi.



TOPLAM 22 SİVİL ŞEHİT
Öte yandan, Ermenistan saldırılarında bugüne kadar hayatını kaybeden toplam sivil şehit sayısı Beylagan'dan 2 kardeşin hayatını kaybetmesiyle toplam 22 oldu. Yaralı sayısı ise 60'tan fazla oldu.






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