Ermenistan alçakça saldırdı! Yine sivilleri hedef aldılar

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı mücadelesini sürdürüyor. Operasyonlar devam ederken, Ermenistan da sivilleri de hedef alıyor. Ermenistan, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye roketle saldırdı. Saldırıda bir binaya roket isabet ederken, yaralılar olduğu öğrenildi.





TOPLAM 22 SİVİL ŞEHİT

Öte yandan, Ermenistan saldırılarında bugüne kadar hayatını kaybeden toplam sivil şehit sayısı Beylagan'dan 2 kardeşin hayatını kaybetmesiyle toplam 22 oldu. Yaralı sayısı ise 60'tan fazla oldu.











