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Son dakika: Mingeçevir ve Terter'e saldırdı

Son dakika haberine göre, , “ Mengeçevir’e füze atışı yaptı. Terter şehrine de top atışı ile saldırdı, yaralılar var” açıklamasını yaptı.

Son dakika: Ermenistan Mingeçevir ve Terter'e saldırdı

İHA

04.10.2020, 22:12 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020,22:13

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu yeniden sivilleri hedef aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine roket, Teter kentine ise topçu bataryalarıyla saldırdığını aktardı. Bakanlık, saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığını açıkladı.

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