Haberler Gündem Son dakika: Ermenistan Mingeçevir ve Terter'e saldırdı

Son dakika: Ermenistan Mingeçevir ve Terter'e saldırdı

Son dakika haberine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, “Ermenistan Mengeçevir’e füze atışı yaptı. Terter şehrine de top atışı ile saldırdı, yaralılar var” açıklamasını yaptı.

İHA 04.10.2020, 22:12 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020,22:13