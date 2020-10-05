Bakan Ziya Selçuk okulların açılma tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yüz yüze eğitime ilişkin alınan kararların ardından okulların açılacağı tarihi duyurdu. Bakan Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Selçuk, "Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." dedi.

BAKAN SELÇUK YARIN TÜM DETAYLARI AÇIKLAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin ayrıntıları paylaşmak üzere bir basın açıklaması yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan; 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda belirlenen kurallar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçileceğini açıklamıştı.

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