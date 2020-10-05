Kabine’nin gündemi virüsle mücadele

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabine'nin gündem maddelerinden biri korona virüsle mücadele çalışmaları olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sunum yaparak salgınla mücadeledeki son durumu ve aşı çalışmalarında gelinen son nokta hakkında bilgi verecek.

AZERBAYCAN VE LİBYA

Geçen hafta gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin sonuçlarının da değerlendirileceği toplantıda, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ve istikşafi görüşmelerle ilgili atılacak adımlar ele alınacak. Toplantıda ayrıca, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırılarından sonra başlayan gerilim ve bölgedeki son gelişmeler de masaya yatırılacak. Erdoğan'ın dün İstanbul'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etmesinin ardından yapılacak kabine toplantısında Libya'daki son gelişmeler de değerlendirilecek.

NATO GENEL SEKRETERİ İLE BİR ARAYA GELECEK

BAŞKAN Erdoğan'ın, bugün kabine toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Külliye'de kabul etmesi bekleniyor. Görüşmede Yunanistan ile yaşanan gerilimle ilgili yürütülen müzakerelerle ilgili son durum, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim ele alınacak.

HASAN AY