Kılıçdaroğlu’nun yoldaşları Atatürk’ün askerlerini sindirdi

Çanakkale'de partisinin 7'nci Olağan Kongresi'ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'nin son zamanlardaki gidişatı ile ilgili ilginç bir tespitte bulundu. Konuşmasında bugüne kadar AK Parti'yi hep cumhuriyet anlayışına, Atatürk ilkelerine aykırı olarak gösterip buradan prim yapmaya çalışan CHP'li siyasetçiler olduğunu vurgulayan Dağ, "Ne diyorlardı? 'Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğu için CHP'ye oy veriyoruz'. Bugünlerde yaşadıkları tartışma bizi yıllardır suçladıkları tartışmayla aynı. CHP, kendi içinde İstanbul İl Başkanı'nın başlattığı bir Atatürk tartışması yaşıyor. CHP'de ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoldaşları, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerini sindirmiş vaziyette" dedi. Öte yandan kongreye tek listeyle giren AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yılday Ölçek, güven tazeledi.



'UĞRAŞ VERMEK ZORUNDAYIZ'

AK Parti kadrolarının 18 yıldır millete hizmet ettiğini söyleyen ve bundan sonra da uzun yıllar hizmete devam edeceklerini belirten Dağ, "AK Parti kadroları, aslında 1915'te tarihe meydan okuyan cetlerinin bugünkü temsilcileri. Onun için kendimizi çok daha önemsemeli, kendi hareketimizi, kendi davamızı çok daha ileri götürmek için ciddi bir çaba ve uğraş vermek durumundayız" dedi.