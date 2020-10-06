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Bakan Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'dan ortak basın toplantısı

Son dakika haberine göre, , Dışışleri Bakanı ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'dan ortak basın toplantısı

06.10.2020, 13:14 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020,13:23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışışleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Bir kez daha Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini göstermek için bugün Azerbaycan'ı ziyaret ediyorum.

Her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanındayız.

Bütün dünyaya bir kez daha şunu söylemek istiyoruz yukarı Karabağ Azerbaycan'ındır.

Ermenistan sivilleri vuruyor, bu bir savaş suçudur.

Uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Biz Gürcistan, Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan toprak bütünlüğünü de öyle savunuyoruz. Bu konuda çifte standart olmaz. Olmayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve masada gösteriyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur." dedi.

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