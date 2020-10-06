Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar belli oldu

2020 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu.

Nobel komitesi bu yıl ödülün iki ayrı çalışmaya gitmesine karar verdi. Buna göre ödülü kazanan isimlerden biri Roger Penrose olurken, Reinhard Genzel ve Andrea Ghez'in ortak çalışmaları da ödülün bir diğer sahibi oldu.

Roger Penrose, 'kara delik oluşumunun görelilik teorisinin güçlü bir öngörüsü' olduğu yönündeki keşfiyle ödüle layık görülürken, Genzel ve Ghez ikilisi Samanyolu Galaksi'sinin merkezindeki nesnenin keşfiyle ödüle layık görüldü.