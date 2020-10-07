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Haberler Gündem Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den 'barış görüşmeleri' açıklaması

'den 'barış görüşmeleri' açıklaması

Son dakika haberine göre , Azerbaycan'ın 'la barış görüşmelerine askeri çatışmaların akut evresi bittikten sonra döneceğini açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den 'barış görüşmeleri' açıklaması

07.10.2020, 15:07 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020,15:20

27 Eylül 2020 sabahı Ermenistan'ın yeniden Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarını kurtarma harekâtı başlatması ve bu süreçte yaşanan gelişmeler dolayısıyla, bölge 1994 sonrasındaki en gergin günlerini yaşıyor.

ALİYEV'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Dünyanın gözünü çevirdiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan'la barış görüşmelerine askeri çatışmaların akut evresi bittikten sonra döneceğini açıkladı.

DHA

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