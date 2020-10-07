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Haberler Gündem DGS tercih sonuçları açıklandı! DGS yerleştirme tercih sonuçları sorgulama ekranı!

tercih sonuçları açıklandı! DGS yerleştirme tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Son dakika haberi... Binlerce öğrencinin beklediği tercih sonuçları açıklandı. programlarından mezun olan adaylar eğitimlerini lisans düzeyine taşıyabilmek amacıyla  yaparken ilgili sınava Ağustos ayında katılım sağlamış ve ardından puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirmişti. DGS yerleştirme tercih sonuçları sorgulama ekranı!

DGS tercih sonuçları açıklandı! DGS yerleştirme tercih sonuçları sorgulama ekranı!

07.10.2020, 14:10 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020,14:12

Son dakika haberi... Binlerce öğrencinin beklediği DGS tercih sonuçları açıklandı. Önlisans programlarından mezun olan adaylar eğitimlerini lisans düzeyine taşıyabilmek amacıyla Dikey Geçiş yaparken ilgili sınava Ağustos ayında katılım sağlamış ve ardından puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirmişti. DGS yerleştirme tercih sonuçları sorgulama ekranı!

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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