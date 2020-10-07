DGS tercih sonuçları açıklandı! DGS yerleştirme tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Son dakika haberi... Binlerce öğrencinin beklediği DGS tercih sonuçları açıklandı. Önlisans programlarından mezun olan adaylar eğitimlerini lisans düzeyine taşıyabilmek amacıyla Dikey Geçiş yaparken ilgili sınava Ağustos ayında katılım sağlamış ve ardından puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirmişti. DGS yerleştirme tercih sonuçları sorgulama ekranı!
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