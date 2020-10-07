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Haberler Gündem MSB: Son 24 saatte 20 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Son 24 saatte 20 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; son 24 saatte 20, son 10 günde 147 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Son 24 saatte 20 terörist etkisiz hale getirildi

07.10.2020, 16:46

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı son 24 saatte 20, son 10 günde 147 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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