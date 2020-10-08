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Destek ödemeleri başladı

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve : Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı.

Destek ödemeleri başladı

08.10.2020, 09:32 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020,09:41

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ağustos ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu

Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacaktır.

Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak" ifadelerini kullandı.

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