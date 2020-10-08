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Haberler Gündem Ermenistan güçleri yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor

güçleri yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor

Son dakika haberine göre, ’ndan yapılan açıklamada, güçlerinin Azerbaycan’da yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiği belirtildi.

Ermenistan güçleri yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor

08.10.2020, 08:27

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'da yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiği, Goranboy, Tatar, Ağdam, Berde ve Ağcabadi bölgelerinde köylerin saldırıya uğradığı ve ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Azerbaycan ordusunun da yeterli önlem aldığı ifade edildi.

Öte yandan, dünkü çatışmalarda Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı yönlerinde Ermenistan güçlerine ağır kayıplar verdirdiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait yaklaşık 10 tank, 6 D-20 top, 1 'Acacia' kundağı motorlu topçu cihazı ve yaklaşık 30 aracı imha ettiği duyuruldu. Ermenistan güçlerinden 1'inci ve 7'nci alaylarından bir grup askerin mevzileri terk ederek kaçtığı ifade edildi.
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