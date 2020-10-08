Sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde eli kanlı örgütün kritik bir ismini daha etkisiz hale getirdi.
KIRMIZI LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA
MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla PKK'nın sözde özel güç birimi sorumlusu, kırmızı bültenle aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.
Kırmızı bültenle aranan terörist Mazlum Demir öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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