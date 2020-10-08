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Kırmızı bültenle aranan terörist öldürüldü

ve 'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla 'nın sözde özel güç birimi sorumlusu, kırmızı bültenle aranan etkisiz hale getirildi.

Kırmızı bültenle aranan terörist Mazlum Demir öldürüldü

08.10.2020, 18:03 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020,18:15

Sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde eli kanlı örgütün kritik bir ismini daha etkisiz hale getirdi.

KIRMIZI LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla PKK'nın sözde özel güç birimi sorumlusu, kırmızı bültenle aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.

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