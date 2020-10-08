Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Ankara'da Sağlık Zirvesi'nde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pandemi henüz bitmedi, tedbirleri elden bırakmayalım" dedi.

Bakan Koca, açıklamasında "Pandemi dönemi bize sağlık turizmi için fırsat kapısı aralamıştır. Özel sağlık kuruluşlarını sağlık turizmine vermiş oldukları katkıyı baz alırsak daha iyi yerlere gelebiliriz. Hedeflerimiz ortak" ifadelerini kullandı.