Son dakika: Okul öncesi eğitimde derslerin gün ve saatleri açıklandı

Okul öncesi eğitim kurumlarının yüz yüze eğitimin detayları belli oldu. Buna göre, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda 12 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci aşamanın detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı. Genelgeye göre, okul öncesi eğitim kurumlarında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

5 SINIFTA DAHA YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimin kapsamının genişletme kararı aldıklarını belirterek, "2., 3., 4., 8. ve 12. sınıflarda belirlenen kurallar çerçevesinde yüz yüze eğitimi başlatıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitime başlanacak.