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ordusu bir kasaba ve 8 köyü daha kurtardı

işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona devam ediyor. 'daki Hadrut kasabası ve 8 köy daha işgalden kurtarıldı.

Azerbaycan ordusu bir kasaba ve 8 köyü daha kurtardı

09.10.2020, 17:10

Azerbaycan ordusu Hadrut kasabasını ve 8 köyü işgalden kurtardı.

Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı araç da imha edildi.

ERMENİSTAN'DAN FIRLATILAN FÜZEYİ İMHA ETTİĞİNİ DUYURDU
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'dan Mingaçevir bölgesine fırlatılan bir füzenin imha edildiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'dan Mingaçevir yönüne atılan balistik füzenin Azerbaycan füze savunma sistemleri tarafından tespit edildiği ve 20 kilometreden fazla bir yükseklikte imha edildiği ifade edildi.

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