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Haberler Gündem Son dakika: Hatay'daki orman yangınları tam olarak kontrol altına alındı

Son dakika: 'daki orman yangınları tam olarak kontrol altına alındı

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınları tam olarak kontrol altına alındığını açıkladı. Ayrıca , "Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında" dedi.

Son dakika: Hatay'daki orman yangınları tam olarak kontrol altına alındı

10.10.2020, 19:32

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının tam olarak kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında. Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını veya ağaçlarımızı kaybetmediğimizi söylemiyor" ifadelerini kullandı.

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerinde yerleşim alanlarına sıçradı.

YANGINDA MOLOTOF KOKTEYLİ İDDİASI

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkıp, geniş bir alana yayılan, Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ev ile iş yerlerinin kullanılmaz hale geldiği yangının, sosyal medyaya yüklenen iki videoda, molotof kokteyli atılarak çıkartıldığı iddia edildi. Her iki videoda motosikletle gezen, yeşil giyen bir kadının molotof kokteyli attığı öne sürüldü. Görüntülerdeki bir kişinin ise, "Kadının biri üzerime doğru molotof kokteyli attı" ifadelerini kullandığı görüldü.

"BAZI KAYGI VE ŞÜPHELERİMİZ VAR"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bununla ilgili orman teşkilatımızın bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var" ifadesine yer vermişti.

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