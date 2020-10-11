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Haberler Gündem Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası toplum Ermenistan'ın hukuk tanımazlığına artık dur demeli

: Uluslararası toplum 'ın hukuk tanımazlığına artık dur demeli

, ’ın ateşkesi ihlal ederek 'ın Gence kentine düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınayarak, uluslararası toplumun bu hukuk tanımazlığa artık dur demesi gerektiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası toplum Ermenistan'ın hukuk tanımazlığına artık dur demeli

AA

11.10.2020, 14:58

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Çatışma bölgesine 100 kilometre mesafedeki Gence'de bir apartmana isabet ederek 9 sivilin ölümüne, 39 kişinin yaralanmasına neden olduğu öğrenilen saldırının, Ermenistan yönetiminin ihtilafı işgal altındaki Azerbaycan topraklarının dışına yayma amacına yönelik provokasyonlarının yeni bir örneği olduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan'ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır. Ermenistan'ın bu mütecaviz eylemleri şaşırtıcı olmayıp her zamanki işgalci ve saldırgan zihniyetinin açık bir yansımasıdır. Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir."

Saldırıda şehit olan Azerbaycanlılara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Can Azerbaycan'a başsağlığı diliyoruz. Türkiye her zamanki gibi Azerbaycan'ın yanındadır." ifadesi kullanıldı.

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