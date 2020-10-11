Ermenistan ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Son dakika haberi: Ermenistan ateşkesi ihlal etti. Gece boyunca düzenlenen saldırılarda 5'i Gence'de 6 sivil hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Azerbaycan'ın saldırıya karşılık verdiği belirtildi.
Hasarın büyük olduğu Gence'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
15 gündür yapılan saldırılar arasında, en fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırılardan biri.
TERTER'E DE SALDIRI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun saat 22.30'da da Terter bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu.
Açıklamada, "İnsani Ateşkes Anlaşmasını bozan Ermenistan silahlı kuvvetleri Terter şehrini top atışına tutuyor" ifadeleri kullanıldı.
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