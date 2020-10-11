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Ermenistan ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Son dakika haberi: Ermenistan ateşkesi ihlal etti. Gece boyunca düzenlenen saldırılarda 5'i Gence'de 6 sivil hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Hasarın büyük olduğu Gence'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

11.10.2020, 08:05 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020,08:18