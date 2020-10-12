Bakanı Akar: Ermenistan'ın ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygısı var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile katıldığı Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Yeni Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim tarafından Kara Harp Okulu yeni eğitim öğretim yılı açılışında ilk dersin verildiği belirtilerek bu konudaki değerlendirmesi sorulan Akar, Azerbaycan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"Can Azerbaycan, bizim kardeşimiz." diyen Akar, şunları söyledi:

"Dolayısıyla biz 'İki devlet tek millet' olmanın gereğini her zaman yerine getirmeye devam ediyoruz. Mazisi şan ve şerefle dolu Kara Harp Okulu, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde bu önemli ve anlamlı günde, ilk dersi Sayın İbrahim'in vermesinin uygun olacağını düşündük. Davetimizi kırmadı. Azerbaycan'ın tarihi ve günümüzdeki gelişmeler çok etkili bir şekilde ifade edildi. Sayın Büyükelçi bizimle duygularını paylaştı. Öğrencilerimiz için yararlı olduğunu değerlendiriyorum."

"HESABINI VERECEKLER"

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek, Gence bölgesine saldırısına yönelik soruya Akar, şu yanıtı verdi:

"Bu yeni bir şey değil. Ermenistan, her zaman son derece saldırgan davranıyor, insanlık, savaş suçu işliyor. Bunu alışkanlık haline getirmiş bulunuyor. Ermenistan yönetimi, bu konuda son derece pervasız davranıyor. Sağlanan destek, bunları son derece şımartmış vaziyette. Bunların ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var. Ne de ahlaki noktayı nazarında meselelere bakışları söz konusu. Maalesef Gence ve diğer birçok yerleşim yerine acımasızca saldırdılar, saldırılarını sürdürüyorlar. Bunlar, ateşkesin de ihlali anlamına geliyor. Fütursuz bir şekilde saldırılarını sürdürüyorlar. Bir gün gelecek hem tarih hem de uluslararası hukuk önünde bunların hesabını verecekler."

"PROVOKATİF HAREKETLERE GİRİŞİYORLAR"

Oruç Reis araştırma gemisinin demir almasının ardından, TSK unsurlarının koruma ve refakat görevine devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Akar, şöyle konuştu:

"Bizim deniz hak, alaka ve menfaatlerimiz söz konusu. Ege'de, Akdeniz'de bizim deniz yetki alanlarımız var. BM tarafından kayıtlara geçmiş olan deniz yetki alanımız var. Bu alanlarda biz tamamen bilimsel ve teknik çalışmalar yapıyoruz. Burada hiç kimseye tehdit değil bu. Bizim yaptığımız bu bilimsel, teknik çalışmalara saldırılar düzenliyorlar. Gerilimi yükseltmek için her türlü girişimde bulunuyorlar. Bir tür provokatif hareketlere girişiyorlar. Komşularımızın bunlardan uzak durmalarını temenni ediyoruz.

Bu çalışmaları tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri olarak korumak ve refakat etmek durumundayız. Oruç Reis de bugüne kadar yaptığı çalışmalar çerçevesinde olduğu gibi yine planlı ve programlı faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizim yaptığımız çalışmalar bu plan dahilinde devam edecek, Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç çerçevesinde söz konusu gemilerimize gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız."