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Başkan Erdoğan, Başkanı Şentop'u kabul etti

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Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

12.10.2020, 16:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

DHA

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