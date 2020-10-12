Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.
DHA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Vahdettin Köşkü'nde Kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.
DHA
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