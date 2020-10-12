Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, Kilis Belediye Başkanı için başsağlığı mesajı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vefat haberini aldığımız Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Bulut ailesine ve Kilisli vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Vefat haberini aldığımız Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.



Bulut ailesine ve Kilisli vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 12, 2020