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Haberler Gündem Oruç Reis gemisi Doğu Akdeniz'de 22 Ekim'e kadar çalışacak

gemisi 'de 'e kadar çalışacak

Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Oruç Reis gemisi Doğu Akdeniz'de 22 Ekim'e kadar çalışacak

12.10.2020, 08:18

İlana göre, geminin görevi 12 Ekim'den 22 Ekim'e kadar sürecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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