AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AYM Üyesinin darbe imalı 'Işıklar yanıyor' paylaşımına sert tepki: Utanç verici...

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın, skandal paylaşımına sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. " ifadelerini kullandı.

AYM ÜYESİNİN SKANDAL PAYLAŞIMINA SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın, 'Işıklar yanıyor' paylaşımına şu sözlerle tepki gösterdi:

Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır.

Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir.

Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan AYM'de bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor... Bu kabul edilemez.

Türkiye'nin gerçek hukukçuları en son 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiler. Gerçek hukukçular demokrasiyi koruma mücadelesi verdiler.

AYM Üyesinin kullandığı dil ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dilidir.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hükmettiği kararı, AYM, 'hak ihlali' olarak değerlendirdi. Berberoğlu'nun yeniden Meclis'e dönüp dönmeyeceği tartışılırken, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi karara direnerek, yeniden yargılamaya gerek olmadığını bildirdi.

Bu kararın üzerine, AYM Üyesi Engin Yıldırım skandal bir paylaşıma imza attı. AYM'nin ışıklarının yandığı fotoğrafı paylaşan Yıldırım, "Işıklar yanıyor' ifadelerini kullandı.

Darbe dönemlerinde Genelkurmay Başkanlığı'nın ışıklarının yanmasına atıfta bulunulan paylaşıma tepki yağdı. Engin Yıldırım ise tepkiler üzerine çark ederek paylaşımını sildi.