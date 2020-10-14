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Haberler Gündem Azerbaycan ordusu, 8 köyü Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

ordusu, 8 köyü 'ın işgalinden kurtardı

Cumhurbaşkanı , Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha 'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Azerbaycan ordusu, 8 köyü Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

AA

14.10.2020, 15:07

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu, Hocavend ilinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

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