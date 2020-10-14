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Haberler Gündem Darbe imalı 'Işıklar yanıyor' paylaşımı sonrası AYM'den flaş karar!

Darbe imalı 'Işıklar yanıyor' paylaşımı sonrası 'den flaş karar!

Son dakika haberine göre; üyesi 'ın hesabından 'Işıklar yanıyor' mesajının ardından gelen tepkiler üzerine tüm üyeleri ile saat 14.00'te gündemsiz olarak olağanüstü toplantı kararı aldı.

Darbe imalı 'Işıklar yanıyor' paylaşımı sonrası AYM'den flaş karar!

14.10.2020, 09:50

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası hem hükümetten hem de AK Parti'den tepkiler geldi.

Tartışmaların ardından Anayasa Mahkemesi tüm üyeleri ile saat 14.00'te olağanüstü toplanacak.

DARBE İMALI PAYLAŞIM
Anayasa Mahkemesi'nin CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak mahkumiyeti kararı dün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayılmıştı. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama talebini geri çevirmişti.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak "ışıklar yanıyor" ifadesini kullandı. Yıldırım'ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AYM Üyesinin darbe imalı 'Işıklar yanıyor' paylaşımına sert tepki: Utanç verici...

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